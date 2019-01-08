Son dakika: Ankara’da yarın okullar tatil edilecek mi? Ankara Valiliği açıklamada bulundu mu?

Ankaralılar soğuk hava ve kar ile mücadele ediyor. Kar nedeniyle meydana gelen buzlanma ve don olayına karşı Meteoroloji'den uyarılar gelmeye devam ediyor. Binlerce öğrenci "Ankra'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte son dakika Ankara haberleri...

Ankaralı öğrenciler dört gözle Ankara Valiliği’nin yapacağı açıklamayı bekliyor. Zira Ankara’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor, yarın sabah ise yollarda buzlanma bekleniyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı, yaptığı takdirde haberimizde olacak.

ANKARA’DA METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Kırıkkale ve Ankara’nın güney ilçelerinin, sabah saatlerine kadar Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Bölge genelinde sabah saatlerine kadar kuzey ve batılı, sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

UYARILAR

BUZLANMA VE DON UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma, Don Olayı, Ulaşımda Aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.