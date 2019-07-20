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Sözleşmeli öğretmen atamalarında tercih sayısı 40’a yükseldi

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri öncesinde yapılan düzenlemeyle atamalar için 20 yerine 40 okul tercih hakkı tanındı. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

11:10 -
Haberler Eğitim
Sözleşmeli öğretmen atamalarında tercih sayısı 40’a yükseldi

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanma istediğinde bulunanların daha önce en fazla 20 olan tercih hakkı, 40’a çıkarıldı. Öğretmen adayları, 40 okul tercihi yaptıktan sonra da 41’inci tercihi açarak herhangi bir kuruma yerleşmek istediklerini de kabul etmiş olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ 30 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce açıklanan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimine göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül’de göreve başlayacak. (AA)

Son güncelleme: android-time 11:31 20.07.2019
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