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Sözleşmeli öğretmenlik atam sonuçları için büyük gün! Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı?

Öğretmen atama sonuçları için heyecan artıyor. Vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. MEB yayınladığı takvim içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün açıklanacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nasıl sorgulanacak?

09:26 -
Haberler Eğitim
Sözleşmeli öğretmenlik atam sonuçları için büyük gün! Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığınca atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler 30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri aralığında yapıldı. Adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. MEB öğretmen atamaları sonuçlarını bugün saat 10.00’dan itibaren erişime açacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla, MEB Başöğretmen Salonunda düzenlenecek törenle bugün gerçekleştirilecek.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

5 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemini tamamlayan öğretmen adayları şimdi atama sonuçları ve göreve başlama tarihini bekliyor. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları https://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak, adaylar sonuçları http://atama.meb.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek.

ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atanan öğretmenler 2 Eylül’de göreve başlayacak.

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