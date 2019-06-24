Suriyeli öğrenci LGS’den tam puan aldı!

Mimar baba ve öğretmen annenin çocuğu olan Halil, başarısının sevincini 6. sınıftan bu yana kendisini yalnız bırakmayan öğretmeni Mehmet Avcu ve ailesiyle birlikte yaşadı. Halil, yaptığı açıklamada Suriye’deki iç savaşın ardından Türkiye’ye geldiklerini ve Gaziantep’e yerleştiklerini bir süre sonra Kilis’in eğitiminin iyi olduğunu öğrenince Kilis’e geldiklerini söyledi. Kilis’te PİKTES Projesi kapsamında oluşturulan geçici eğitim merkezinde 4. sınıf öğrencisi olarak okula başladığını anlatan Halil, şunları kaydetti:

“6. sınıfta Mehmet Avcu hocamla tanıştım sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Gerektiğinde eve gelip beni çalıştırdı. Sağ olsun çok emeği var üzerimde. 7. sınıfa geçtiğimde ‘şu kadar puan alırsan şuraya gidersin’ gibi sınavla ilgili bilgiler almaya başladım. Sonra 8. sınıfa geçtim ve orada bayağı değiştim. Benim için çok önemli bir yıldı, çünkü çok fark yapmıştım. Sınavlara çalışmaya ilk başladığımda bayağı zayıftım hatta 300 puan alacak kadar kötüydüm. Sonra yavaş yavaş kolay yayınlardan, zor yayınlara geçmeye başladım. Okulda girdiğim ilk denemede birinci oldum bu da beni çok motive etti.”

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Daha sonra hocalarının da desteğiyle puanlarının artmaya başladığını anlatan Halil, denemelerde 480 puana kadar ulaştığını ifade etti. Asıl mesleği mimarlık olan ancak Türkiye’de bir mobilya atölyesinde işçi olarak çalışan baba Abdulkadir Halil de Muhammet’in sınav için çok çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını söyledi. AA

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