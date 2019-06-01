TÜBİTAK’a en fazla başvuru İstanbul’dan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK’ın Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülmekte olan programları kapsamında 17 bin 645 projeye destek verildiğini bildirdi. Varank, 2018 yılında ise, 3 bin 623 projeye 666 milyon 400 bin TL tutarında hibe destek sağlandığını belirtti.

Varank, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtladı ve destek programları kapsamında en fazla proje başvurusu yapan ilin İstanbul olduğunu açıkladı. Bakan ‘'Destek programları kapsamında; en fazla proje başvurusu yapılan ilk on il sırasıyla; İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, İzmir, Manisa, Konya, Adana, Eskişehir, Tekirdağ’dır” dedi.

Varank, başvuru süreçleriyle ilgili olarak da ‘'2019 yılının ikinci yarısından itibaren proje başvurularının belirli dönemlerde alınarak, başvuru döneminin sonundan itibaren en geç 4 ay içinde tüm sonuçlar açıklanacak şekilde değerlendirme süreçlerine ivme kazandırılması hedeflenmektedir” dedi.