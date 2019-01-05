VGM burs sorgulama: VGM burs sonuçları sorgulama ekranı açıldı! VGM 2019 burs sonuçları, tıkla, öğren!

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği VGM burs sonuçları açıklandı. VGM burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. VGM burs sonuçları sorgulama ekranı haberimizde. Peki VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? VGM bursları ne kadar? İşte VGM burslarına dair merak edilenler...

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği VGM burs sonuçları açıklandı. 13 Ekim’de yükseköğrenim öğrencileri 250 TL destek, yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencileri ise 500 TL destek alabilmek için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan burs başvurusunda bulunmuştu. Peki VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? VGM bursları ne kadar? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları hakkında bilinmesi gerekenler…

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

VGM BURSLARI NASIL ALINACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.

BURS YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim için; 2018 – 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.

Yükseköğretim için; 2018 – 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.

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KİMLER BURSLARDAN YARARLANAMAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre; Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Yabancı uyruklu öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, Ek süre öğrenim gören öğrencilere, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere. Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre; Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5’i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.