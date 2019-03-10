Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB tarihleri…

Okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı veliler ve öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. MEB, okullar ne zaman yaz tatiline girecek sorusunun yanıtını açıkladı. Yaz aylarına henüz birkaç ay olmasına rağmen öğrenciler kadar veliler de yaz tatili için planlarını yapmaya başladı. İşte okulların kapanacağı tarih…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yaz tatili için geri sayım sürüyor. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

OKULLAR KAPANANA KADAR HANGİ TATİLLER VAR?

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı takdirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor.

3 AYLIK YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Daha önceden yaz tatiline ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya'da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye'nin yüzde 90'ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80'i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa'daki gibi 200 gün olabilir” demişti.