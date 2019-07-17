YDS başvuru nasıl yapılır? YDS/2 sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenlerin katıldığı YDS, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabiliyor. Ayrıca doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar ve kamu kurum ve kuruluşları, A grubu kadrolarda yer almak için de YDS’ye girebiliyor. ÖSYM üzerinden yayınlanan başvuru kılavuzunda YDS’yi kullanabilecek diğer adaylar da detaylıca açıklanıyor. Ayrıca unutmayın bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebiliyor.
Öte yandan 2019-YDS/2 sınavına başvurular 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılırken, 2019-YDS/3 sınavına başvurular 9-16 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. PEKİ YDS sınav başvurusu nasıl yapılır?
YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YDS kılavuzu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanıyor. YDS başvuru formu da bu adreste erişime açılıyor. İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri
Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak yapabiliyor. Sınav başvurusu internet ortamında yapılabildiği gibi başvuru merkezlerinde de (ÖSYM) yapabiliyor. Her iki durumda da adayların başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalı ve fotoğraflarının güncel olduğundan emin olmalılar. Fotoğrafı güncel olmayanlar en yakın ÖSYM kurumundan güncel fotoğraf çektirebilirler. Kişisel bilgilerin yazdığı bu formda ayrıca hangi dilde sınava gireceklerini de belirtmeleri gerekiyor. Başvuru merkezine gidildiğinden mutlaka Nüfus cüzdanının adayın yanında olması gerekiyor.
YDS BAŞVURUSU YAPACAKLARIN DİKKATİNE
YDS başvuru yaparken bilmeniz gerekene en önemli konu; başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra
ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu tutulduğudur. Bu nedenle mutlaka başvuru formunu doldurmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatle okuyun ve doldurduğunuz başvuru formunu kontrol ettikten sonra onaylayın. Ayrıca sınav ücretini de belirtilen tarihte yatırmaya özen gösterin.Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi gerekir. Aksi halde sınav başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
SINAV MERKEZLERİ KODU VE ADI
010 Adana
030 Afyonkarahisar
062 Ankara-Çankaya
063 Ankara-Keçiören
067 Ankara-Yenimahalle
352 İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
070 Antalya
360 Kars
090 Aydın
380 Kayseri
100 Balıkesir
410 Kocaeli
140 Bolu
420 Konya
160 Bursa
430 Kütahya
170 Çanakkale
440 Malatya
190 Çorum
450 Manisa
200 Denizli
460 Kahramanmaraş
210 Diyarbakır
480 Muğla
220 Edirne
510 Niğde
230 Elazığ
540 Sakarya
250 Erzurum
550 Samsun
260 Eskişehir
580 Sivas
270 Gaziantep
600 Tokat
310 Hatay
610 Trabzon
320 Isparta
630 Şanlıurfa
330 Mersin
650 Van
670 Zonguldak
341 İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
342 İstanbul-2(Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy) 710 Kırıkkale
343 İstanbul-3(Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
344 İstanbul-4(Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
345 İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)