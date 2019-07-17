YDS başvuru nasıl yapılır? YDS/2 sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenlerin katıldığı YDS, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabiliyor. Ayrıca doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar ve kamu kurum ve kuruluşları, A grubu kadrolarda yer almak için de YDS’ye girebiliyor. ÖSYM üzerinden yayınlanan başvuru kılavuzunda YDS’yi kullanabilecek diğer adaylar da detaylıca açıklanıyor. Ayrıca unutmayın bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebiliyor.

Öte yandan 2019-YDS/2 sınavına başvurular 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılırken, 2019-YDS/3 sınavına başvurular 9-16 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. PEKİ YDS sınav başvurusu nasıl yapılır?

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS kılavuzu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanıyor. YDS başvuru formu da bu adreste erişime açılıyor. İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri

Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak yapabiliyor. Sınav başvurusu internet ortamında yapılabildiği gibi başvuru merkezlerinde de (ÖSYM) yapabiliyor. Her iki durumda da adayların başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalı ve fotoğraflarının güncel olduğundan emin olmalılar. Fotoğrafı güncel olmayanlar en yakın ÖSYM kurumundan güncel fotoğraf çektirebilirler. Kişisel bilgilerin yazdığı bu formda ayrıca hangi dilde sınava gireceklerini de belirtmeleri gerekiyor. Başvuru merkezine gidildiğinden mutlaka Nüfus cüzdanının adayın yanında olması gerekiyor.

YDS BAŞVURUSU YAPACAKLARIN DİKKATİNE

YDS başvuru yaparken bilmeniz gerekene en önemli konu; başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra

ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu tutulduğudur. Bu nedenle mutlaka başvuru formunu doldurmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatle okuyun ve doldurduğunuz başvuru formunu kontrol ettikten sonra onaylayın. Ayrıca sınav ücretini de belirtilen tarihte yatırmaya özen gösterin.Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi gerekir. Aksi halde sınav başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

SINAV MERKEZLERİ KODU VE ADI

010 Adana

030 Afyonkarahisar

062 Ankara-Çankaya

063 Ankara-Keçiören

067 Ankara-Yenimahalle

352 İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

070 Antalya

360 Kars

090 Aydın

380 Kayseri

100 Balıkesir

410 Kocaeli

140 Bolu

420 Konya

160 Bursa

430 Kütahya

170 Çanakkale

440 Malatya

190 Çorum

450 Manisa

200 Denizli

460 Kahramanmaraş

210 Diyarbakır

480 Muğla

220 Edirne

510 Niğde

230 Elazığ

540 Sakarya

250 Erzurum

550 Samsun

260 Eskişehir

580 Sivas

270 Gaziantep

600 Tokat

310 Hatay

610 Trabzon

320 Isparta

630 Şanlıurfa

330 Mersin

650 Van

670 Zonguldak

341 İstanbul-1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

342 İstanbul-2(Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy) 710 Kırıkkale

343 İstanbul-3(Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

344 İstanbul-4(Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

345 İstanbul-5 (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)