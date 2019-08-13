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YDS sınavı ne zaman? YDS’de çıkmış sorular…

İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça gibi diller için yeterliliği ölçmeye yarayan YDS için başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda son ermişti. Başvurularını başarıyla tamamlayan adaylar YDS sınavı ne zaman merak ediyor. İşte YDS için ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimive çıkmış sorular ile yanıtları...

23:18 -
Haberler Eğitim
YDS sınavı ne zaman? YDS’de çıkmış sorular…

80 sorudan oluşan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları 16-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki, YDS ne zaman?

YDS NE ZAMAN?

Sınav tarihi: 8 Eylül 2019

Sonuç açıklanma tarihi: 1 Ekim 2019

YDS ÇIKMIŞ SORULAR

YDS SORULARI VE CEVAPLARI

80 sorudan oluşan YDS sınavıyla ilgili dil ile ilgili yetkinlik ölçülüyor. 5 şıktan oluşan testte boşluk doldurma, parçaya göre soruları yanıtlama, anlamca en yakın cümleyi bulma vb sorular soruluyor. İşte İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde ÖSYM'nin yayınladığı son soru ve cevaplar…

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