YDS sınavı ne zaman? YDS’de çıkmış sorular…

80 sorudan oluşan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları 16-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki, YDS ne zaman?
YDS NE ZAMAN?
Sınav tarihi: 8 Eylül 2019
Sonuç açıklanma tarihi: 1 Ekim 2019
YDS SORULARI VE CEVAPLARI
80 sorudan oluşan YDS sınavıyla ilgili dil ile ilgili yetkinlik ölçülüyor. 5 şıktan oluşan testte boşluk doldurma, parçaya göre soruları yanıtlama, anlamca en yakın cümleyi bulma vb sorular soruluyor. İşte İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde ÖSYM'nin yayınladığı son soru ve cevaplar…