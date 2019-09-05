YKS ek tercih başladı! 2019 üniversite ek yerleştirme ücreti ne kadar?

Ek yerleştirme tercihleri için sabırsızlıkla bekleyen öğrencilerin merak ettiği tarihler yayınlanan kılavuz ile belli oldu. Henüz bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin yapacağı ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. Yapılan açıklamaya göre ek yerleştirme işlemleri 5-11 Eylül arasında olacak.

EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI

Ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı ve ek tercih başvuru tarihleri belli oldu. Açıklamaya göre: Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETLİ Mİ?

Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.