YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır? | 2019 Üniversite taban puanları listesi

Yükseköğretim Program Atlası, üniversite tercihi yapacak öğrencilere lisans ve önlisans programlarının son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.

YÖK ATLASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLA

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

İLGİLİ HABER İşte adım adım üniversite tercih rehberi...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

ÜNİVERSİTE KONTENJAN KILAVUZU

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI TABLO – 3

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI TABLO – 4