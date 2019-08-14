1.5 milyar Euro’luk piyango

Trump yönetiminin Çin'e karşı ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta 24.8 milyar Euro'luk kayıp olacağı kaydedilen açıklamada, ABD'nin 1.8 milyar Euro ilave gelir elde edeceği aktarıldı. Araştırmaya göre, bu senaryoda dünyanın diğer ülkeleri de 3.8 milyar Euro ek ihracat geliri elde edebilecek. Pekin'in, Trump yönetimine misilleme yaparak ABD ürünlerine yüzde 10 ek vergi uygulaması halinde Çin'in kaybının 21.6 milyar Euro'ya ineceği ve ABD'nin 1.8 milyar Euro'luk ek gelirinin 1.5 milyar Euro zarara dönüşeceği belirtildi. Bu durumda AB'nin toplam ek gelirinin artarak 1.7 milyar Euro'ya yükseleceği ifade edildi. Almanya'nın geliri ise 323 milyon Euro olacak.

BAZI ÜRÜNLERE ERTELEME

Bu arada ABD Ticaret Temsilciliği “sağlık, bazı diğer faktörler” nedeniyle bazı Çin ürünlerine yönelik yeni ek gümrük vergilerinin erteleneceğini bildirdi. Açıklamada laptop, oyuncak ve cep telefonu gibi bazı ürünlere yönelik ek tarifenin 15 Aralık'a kadar erteleneceği belirtildi.

ABD'DEN İNGİLTERE’YE ÖNCELİKLİ TİCARET SÖZCÜ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından ABD ile ticaret anlaşması yapmak isteyen ülkeler arasında öncelikli olacağını belirtti. İngiliz yayın kurumu BBC, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Londra ziyareti kapsamında ABD'nin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde çıkmasını desteklediğini ifade ettiğini bildirdi. Financial Times gazetesi ise Bolton'ın Çinli Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında rol alması ihtimaline ilişkin değerlendirmelerine yer verdi.