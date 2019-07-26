100 milyon dolarlık süper final

Futbol camiası ile turizm sektörü, 14 Ağustos'ta düzenlenecek UEFA Süper Kupa final maçına kilitlendi. Beşiktaş Vodafone Park'ta, Chelsea ve Liverpool arasında oynanacak final maçı için Avrupa'dan 50 bin turist bekleniyor. Her iki takım için ayrılan 20 bin bilet dışında 10 biletin de sponsorlar için ayrıldığı belirtilirken, sadece kupa maçı için gelecek turistin İstanbul'a 100 milyon dolar bırakabileceği belirtiliyor.

İKİNCİ DEV FİNAL YOLDA

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, İstanbul otelleri olarak kupa finaline hazır olduklarını ve gelen turistin ortalama 1 gece kalacağını dile getirdi. Uçak bileti, konaklama ve yeme içme harcamaları ile toplamda final maçının 100 milyon dolarlık gelir sağlayacağını dile getiren Eresin, “UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ise 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Her iki organizasyon da şehirde önemli bir turizm trafiği yaratacak ve ileriye dönük olarak özellikle MICE sektörüne yönelik işlerimizde güzel bir çıkış sağlamak için referansımız olacak” diye konuştu.

Özellikle, organizasyon tarihlerindeki uçuş yoğunluklarından kaynaklı aksaklıkların öne geçebilmek için, THY, Pegasus ve Atlas Global ile görüşmeler yaptıklarını dile getiren Eresin, uçuş problemini çözmeye çalıştıklarını anlattı. Eresin, THY'nin sefer artırmasa da İngiltere seferleri için büyük hacimli uçakları devreye aldığını dile getirdi.