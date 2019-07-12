12 Temmuz güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Bu durum altın fiyatlarını etkileyen en basit durumdur.

ALTIN FİYATLARI 12 TEMMUZ

GRAM ALTIN: 256,2 lira

ÇEYREK ALTIN: 420 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1.695 lira

ALTININ KİLOGRAMI ARTIŞA GEÇTİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 255 bin 800 lira, en yüksek 257 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde

0,74 artışla 257 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 275 milyon 34 bin 532,24 lira, işlem miktarı ise 1.079,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 277 milyon 588 bin 491,51 lira oldu.