14 milyar TL’lik 5 projeye teşvik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne dahil olacak 5 büyük yatırım belli oldu.

5 proje için yatırım tutarı 14 milyar TL olarak belirlendi. Yatırımların dış ticaret açığına 1.4 milyar dolarlık katkıda bulunması bekleniyor.

İŞTE TEŞVİKTEN YARARLANANLAR

Proje bazlı teşvikten yararlanan yatırımlar arasında; Adana’da Ceyhan Polipropilen AŞ tarafından gerçekleştirilecek 8.2 milyar lira sabit yatırım tutarlı polipropilen üretim tesisi, Ankara’da Kalyon Güneş Teknolojileri AŞ tarafından gerçekleştirilecek 1.99 milyar lira sabit yatırım tutarlı güneş paneli üretim tesisi, Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından gerçekleştirilecek 1.4 milyar TL sabit yatırım tutarı rüzgâr tüneli tesisi bulunuyor.

İSTANBUL’DA İHA ÜRETİMİ TEŞVİK KAPSAMINDA

Teşvikten yararlanacak projeler arasında ayrıca Bursa'da Asil Çelik AŞ tarafından gerçekleştirilecek toplam sabit yatırım tutarı 852 milyon TL olan makine, otomotiv, ulaştırma ve enerji sektörlerine yönelik yüksek vasıflı çeliklerden ve süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünleri üretimi tesisi ile İstanbul’da Baykar Makina Sanayi AŞ tarafından gerçekleştirilecek 600 milyon lira sabit yatırım tutarlı insansız hava aracı (İHA) ve sistemleri üretim tesisi bulunuyor.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile bugüne kadar savunma sanayi teknolojileri, tıbbi cihaz sağlık teknolojileri, petro-kimya ve entegre metalürji yatırımı alanlarında 40 milyar TL tutarında 19 proje için destek kararı alındı.

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