20 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.846,00 lira oldu. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 277 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,20 liradan, bin 825 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 846 liradan, 252,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256,60 liradan, bin 784 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 804 liradan, 892 liradan alınan Yarım Ziynet 902 liradan ve 446 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN: 451 Lira

YARIM ALTIN: 902 Lira

GRAM ALTIN: 277 Lira

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