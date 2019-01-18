2019 işssizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı şartları ve işsizlik maaşı başvuru linki…

İşsiz kalanlar için büyük önem taşıyan işsizlik maaşları hakkında birçok detay merak ediliyor. İşsizlik maaşının ne kadar olduğu kadar, işsizlik maaşına nasıl başvurulur, işsizlik maaşını kimler alabilir sorusu da merak konusu. Yeni yılda yüzde 26 zamlanan işsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarı merak ediliyor. İşte detaylar...

İşsizlik maaşı nasıl alınır sorusu işsiz kalan için büyük önem taşıyor. İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişinin işten çıkış belgesi verildikten sonra ’30 gün içinde’ 81 İlde bulunan Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) müracaat etmesi gerekmektedir. İşte işsizlik maaşı detayları…

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Hali hazırda 805 TL olan en düşük işsizlik maaşı 2019 yılında 1015 TL’ye yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı ise 1611 TL’den 2 bin 30 TL’ye çıkacak. İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sürekli çalışmak gerekiyor. İşsizlik maaşı, çalışırken alınan son 4 aylık ortalama ücretin % 40’ı baz alınarak işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyle;

Fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a yazılı ya da elektronik ortamda başvuruda bulunulması gerekiyor. Yani mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde ise alınacak para düşüyor.

Ayrıca, son üç yıl içinde; 600 gün (900 – 1080) sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara da 180 gün (240 – 300) süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

İşsizlik maaşına, https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu adresine girip SSK sicil numaranızı yazdıktan sonra sisteme giriş yaparak süreci başlatabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

– İyi niyet veya ahlak kurallarına aykırılık nedenleri olmayıp, çalışmaya yeterli olup da kusuru dışında işini kaybedenler,

– Son 3 yılda en az 600 gün ve son 120 günde kesintisiz işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlar işsizlik maaşından yararlanıyor.