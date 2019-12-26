2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte ilk tepkiler

2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu.

Yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmede bulunan işletmeci Mümin Patan, “Yaptığım iş açısından kış mevsiminde olmamız ve piyasalardaki nakit akışının az olması sebebiyle çalışanlarımıza vereceğimiz ücretler bizi öncelikli olarak alakadar etmektedir. Bu rakamlar her ne kadar işverene külfet gibi görünse de ekonomiye katma değer olarak geri döneceğine inanıyorum. Sonuç olarak bu ücretle çalışanlarında insanca yaşamaya hakkı var” dedi.

İşverenlere teşviklerin artması gerektiğine vurgu yapan Patan, şu ifadeleri kullandı;

*Gönül ister ki biz işverenler daha fazla verebilelim bunun içinde devletimiz var olan teşviklerini genişleterek sürdürmeli. Bu zorlu sureci ve ekonomik şartları 2020’de atlatacağımıza inanıyorum.

*İşveren arkadaşlara tavsiyem devletimizin teşviklerinden faydalanması bunun için SGK, İşkur gibi kurumlardan detaylı bilgi alıp mali müşavirlerine başvurmalarıdır.

*Ben de bir memur babanın ev hanımı annenin çocuğu olarak zor şartlarda yaşamayı en iyi bilenlerdenim ama ülkemizin bulunduğu durumda üzerimize düşen neyse yapmak devlete karşı olan görevlerimizdendir.

“BİZ NASIL GEÇİNECEĞİZ?”

Konya’da bir restoranda çalışan Beytullah Çiçek ise, “Ailemin geçimini ben sağlıyorum ve bekarım. Elektriğe, suya, doğalgaza ve gıda ürünlerinin hepsine zam üstüne zam yapıldı. 2020 yılının başında da birçok şeye yeniden zam yapılacağı söyleniyor. 2 bin 324 lirayla biz nasıl geçineceğiz? Bize bu ücreti reva görenler buyursunlar bu parayla geçinsinler. Biz çalışanlara en az 2500 lira verilmeliydi” dedi.

“DAHA YÜKSEK OLMASINI BEKLİYORDUM”

Konya’da mutfak gerekçeleri üreten bir firmanın sahibi olan Savaşan Emaye, “Yanımda 170’e yakın işçi çalışıyor. Bunların bir kısmı asgari ücretle çalışıyor. Açıklanan fiyat adı üstünde asgari ücret. Yani bu insanın asgari geçimi demek. Yanımda çalışan adam ayrıca benim potansiyel müşterim. Ticarette para döngüsü için insanlarda para olması lazım. Bir insan bu parayla geçinebilir mi, geçinemez mi bunu düşünmek lazım. Ben asgari ücretin daha yüksek olmasını bekliyordum. Net 2600 lira olmalıydı” diye konuştu.

“BİZİM İÇİN ZOR”

Kafeterya işletmecisi Aykut Aykanat da, “Asgari ücreti gönül isterdik vergileri azaltıp daha fazla olsun. Bu rakam bizim için bile zor bir rakam. Bir 2 ay duruma bakacağız eğer personele ödeme yapamazsak çıkış vereceğiz. Malum piyasa çok kötü” ifadelerini kullandı.

“EVLİLER NE YAPACAK?”

Garsonluk yapan Ersan Eren Cankurt, “Bu rakamlarla geçinme şansımız hiç yok. Her şeye zam var. Ben bekarım. Ama evliler ne yapacak. 2500 lira beklentim vardı. Ama devlet bizi yine açlığa mahkum etti” dedi.

“EV GEÇİNDİRMEK İMKANSIZ”

Yine yaşamını garsonluk yaparak sağlayan Fatih Kandemir, “Asgari ücret yüzde 15 gibi bir zamla 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Bu fiyatlarla ev geçindirmek imkansız. 2013 yılında asgari ücret 800 TL iken 450 dolar alınabiliyordu. Şimdi 450 dolar, 2 bin 700 TL yapıyor. 2 bin 20 TL olan asgari ücretle ise ancak 340 dolar alınabiliyordu. Açıklanan 2 bin 324 liralık asgari ücretle ise ancak 390 dolar alınabilecek. Her sabah zamlarla uyanırken, maaşlarımız olduğu yerde değil daha da geride sayıyor. Bekar olduğum için ben bu maaşla geçinirim ve çevremdeki bu kadar işsiz insanı görerek bir işim olduğu için yine de mutluyum” ifadelerini kullandı.