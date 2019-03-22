3600 ek gösterge yılan hikayesine döndü! 3600 ek gösterge ne zamana ertelendi?

3600 ek gösterge için gelen açıkamalar umut veriyor ancak ertelemeye dair açıklamalar da durumu belirsizleştiriyor. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusuna cevap aranıyor. 3600 ek gösterge yasası ile ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Parlamento’nun açılışından sonra bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Bunu hayata geçireceğiz.” demişti. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı 3600 ek göstergeyle ilgili yaptığı açıklamada seçim sonrasına kalacağını dile getirdi.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMANA ERTELENDİ?

Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Bostancı “Seçimden sonra ilk olarak hangi düzenleme gündeme alınacak?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Personel reformu olması gerekiyor Türkiye’de. İnsanların 3600 ek göstergeyi bu kadar söylemelerin nedeni bir çıta atlama olarak görülmesinden bu kadar gündeme geliyor. Bunlar personel sistemi içerisinde değerlendirilecek konulardır. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır.”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da geçtiğimiz hafta “Söz verdiğimiz her konunun arkasındayız” diyerek meclis takvimine uygun olması halinde tüm sözlerin yerine getirilmesi için yoğun çaba içinde olduklarını belirtmişti.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.

3600 ek gösterge emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle memurlarda emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği doğuruyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğrenim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600’dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.