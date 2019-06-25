Emekli sandığı şimdiki adıyla 4C kapsamına giren emekliler, aylık bilgilerini ve kesinti bilgilerini nereden ve ne şekilde sorgulayacaklarını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı 4C emekli aylık ödeme ve kesinti bilgileri nasıl sorgulanır? Sorgulama işlemi nereden yapılır? Bu ve bunun gibi sorular ile maaş bilgilerini ve kesintilerini öğrenmek isteyen binlerce emekli için hazırladığımız haber sayesinde merak edilen tüm konular açıklığa kavuşacak. İşte haberimizin detayları ve adım adım emekli aylık bilgilerinin sorgulanması…

4 C NEDİR? KİMLER 4C KAPSAMINA GİRER?

Sosyal Güvenlik Kurumu çatısındaki 4C güvencesine sahip emekliler kısaca; TC Emekli Sandığı’na bağlı ve devlet memurlarını içinde bulunduran sistemdir. Yani, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine göre Bakanlar Kurulu'nda verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan kişilerdir ve işçi sayılmazlar.

4C EMEKLİ AYLIK ÖDEME VE KESİNTİ BİLGİLERİ NASIL SORGULANIR?

4C kapsamında emekli olan kişiler ayık bilgilerini ve kesintileri e-devlet Kapısı'ndan sorgulayabilirler. Birçok işlemin yapıldığı e-devlet kapısı 4C emeklileri içinde en kolay sorgulama yolu. Bunun için yapmanız gereken işlemler sırasıyla şu şekildedir;

E-devlet kapısı içindeki Sosyal Güvenlik kurumu sayfasından sorgulama yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-kesintileri linkini tıklayın.

Bu linke tıkladıktan sonra kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirildiğiniz sayfanın en altında kimliğimi şimdi doğrula butonuna basabilirsiniz.

Ardından TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek kimliğinizi doğrulayabilirsiniz.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa size en yakın PTT şubesinden kolaylıkla alabilirsiniz.

İstenilen tüm bilgileri eksiksiz girip giriş yaparsanız yine otomatik olarak 4C emekli aylık ödeme ve kesinti bilgileri sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

Buradan dilediğiniz işlemi yapabilirsiniz.

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