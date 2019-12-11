Çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan ve geçimini bu şekilde sağlayan işçiler, iş sözleşmelerinin tek taraflı işveren tarafından feshedilmesi halinde yani buna kısaca işten çıkarılmaları durumunda ne yapacakları hakkında çok fazla bilgiye sahip değiller. İşten çıkarılan işçi hangi tazminatları alır? Kovulan bir kişinin hakları nelerdir? İşten kovulduktan sonra ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler mi? Merak edilen bu sorularla konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar internet üzerinden çeşitli aramalar yapmaktadırlar. Özellikle de çalıştıkları iş yerinde henüz 6 ayı doldurmadan önce işten çıkarılan vatandaşların akıllarındaki sorular daha da fazla. Bağlı bulundukları 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan kişiler çalıştıkları iş yerlerinde 6 ay dolmadan önce iş sözleşmesi feshedilirse ne yapmalıdırlar? 6 ay dolmadan işten çıkarılmada işçi hakları nelerdir? İşte tüm bu soruların cevaplarını merak edenler için hazırladığımı ayrıntılı haberimiz…

6 AY DOLMADAN İŞTEN ÇIKARILMADA İŞÇİ HAKLARI NELERDİR?

Kimse başına gelmesini istemez ama işten çıkarılma durumu ile karşılaşan herkesin bilmesi gereken bazı durumlar vardır. Özellikle de çalıştığı iş yerinde 6 ay dolmadan işten çıkarılma durumu ile karşılaşanlar herhangi bir alacağının olmadığını düşünebilir. Ancak durum böyle değil. Çalışanlar için son derece önemli bir güvence olan ihbar tazminatı 1 yılını hatta 6 ayını doldurmamış kişilerinde en tabii hakkıdır.

Eğer bir iş yerinde 6 ay veya daha az bir süredir sigortalı olarak çalışıyorsanız iş akdinizin feshi halinde ihbar tazminatı alabilirsiniz. İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra feshedilmiş sayılır. İşveren eğer iş sözleşmelerinde belirlenen bu sürelere uymadan fesih işlemin gerçekleştirirse söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Yani bu durumda 6 aya kadar çalışması bir işçi ihbar süresine uymadan çıkarılmasını haklı bulmuyor. İşveren o işçiye 2 haftalık ücret ödemek zorundadır.

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