Yaşlılık aylığı, 65 yaş aylığı… Çeşitli isimlerle de anılsa bu aylığın 65 yaşını tamamlamış kişilere maddi destek sağlamak için verilen bir aylık olduğu bilinmektedir. Devletin sağlamış olduğu bu aylık, sağlık sigortası olmayan ve ekonomik durumu Türkiye'deki şartlarda geçinmek için yeterli olmayan kişilere verilen 65 yaş yaş aylığı başvuruları hakkında bilgi arayan vatandaşlar özellikle son günlerde çeşitli aramalar yapmaktadır. Peki, yaşlılık aylığına kimler başvurabilir? 65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların cevapları için hazırladığımız haberimizin ayrıntıları…

65 YAŞ AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

Yaşlılık aylığı, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında sağlanan bir maaştır. 65 yaş aylığı sosyal güvence anlamında hiçbir geliri bulunmayan, ekonomik durumu hayatını idame ettirebilmek için yetersiz olan ve adından da anlaşıldığı gibi 65 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği devlet tarafından bağlanan aylık için kimler başvuruda bulunabilir?

-65 yaşın dolduran,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,

-Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmayan,

-Nafaka almayan,

-Hiçbir geliri olmayan,

-Sağlık sigortası bulunmayan,

-Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık olmayan ve

-Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının (2019 yılı için 673,63-TL) üçte birinde fazla olmayan her vatandaş başvuruda bulunabilir.

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Başvuru yapan vatandaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başvuru alındı belgesi verilir. Yapılan bu başvuruların sonucunda, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/2022-ayliklari/ linkinde bulunan yaşlılık aylığı ile ilgili yazısını okuyabilirsiniz.