Adalet Bakanlığı ödenek yetersizliğinden servis ihalesini iptal etti

Adalet Bakanlığı; İstanbul, Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun 2019 yılı personel taşıma ihalesini iptal etti. İptalin gerekçesi ödenek yetersizliği olarak gösterildi. Personelin nasıl taşınacağı ise şimdilik merak konusu.

Adalet Bakanlığı Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, 2019 yılı personel taşıma servis kiralama işi için 25 Aralık 2018 tarihinde ihaleye çıktı.

Teknik şartnameye göre ihale konusu iş, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında idare personelinin, ikametgâhlarına en yakın duraklar ile idare tesisleri arasındaki güzergahlarda personel servis araçları ile taşınmasını kapsıyordu.

3 OTOBÜS, 7 MİDİBÜS KİRALANACAKTI

Servis işi için iki adet 45+1 kişilik otobüs, bir adet 30+1 kişilik otobüs, altı adet 27+1 kişilik midibüs ve bir adet 17+1 kişilik minibüs kiralanacaktı. 2019 yılı personel taşıma işi için 25 Aralık 2018 tarihinde ihale açıldı ancak aynı gün iptal edildi. İptalin ödenek yetersizliği nedeniyle gerçekleştirildiği açıklandı.

2018'DE İHALE 739 BİN LİRAYA VERİLMİŞTİ

Adalet Bakanlığı'nın 2018 yılı için açtığı bir yıllık personel servis kiralama ihalesini 739 bin 750 liraya Turgay Turizm Taşımacılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazanmıştı. İhalenin tahmini bedeli geçtiğimiz yıl 914 bin 605 TL olarak belirlenmişti.