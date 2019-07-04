Alkol ve sigaraya zam geldi! Sigara zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak?

Şekere, çaya, elektriğe ve motorine yapılan zamları sigara ve alkol zamları izledi. Yapılan ÖTV ve KDV değişikliklerinin sonucunda sigarada vergi 54 kuruş, birada 42 kuruş, rakıda 7.27 lira ve şarapta 58 kuruş artacak. İşte sigara ve alkol zammının detayları…

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12. Maddesi uyarınca asgari maktu ve maktu vergiler ocak ve temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen ÜFE değişim oranında güncellemeye tabi bulunuyor. Buna göre, bugün TÜİK tarafından Ocak-Haziran 2019 döneminde gerçekleşen ÜFE oranının yüzde 8,1 olarak açıklanmasını takiben, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu vergi kalemleri güncellenerek internet sitesinde duyuruldu.

Yasa ile daha önce yılda 2 kez enflasyon güncellemesi yapılacağı belirtildiği için bu kez yeni ÖTV oranlarını gösteren liste Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesine konuldu. Değişiklik 2 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olacak.

Sigara ve alkol fiyatları enflasyonu etkilediği için yakından takip ediliyor. Düzenlemelerin ardından özellikle sigara fiyatlarında üreticilerin ilgili vergi artışlarını ürün fiyatlarına yansıtıp yansıtmadığı ise enflasyona etki nedeniyle yakından izleniyor.

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