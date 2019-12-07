Altın fiyatları 7 Aralık: Gram ve çeyrek altında hafta sonu fiyatları…

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK

ÇEYREK ALTIN: 444,21 Lira

YARIM ALTIN: 888,43 Lira

GRAM ALTIN: 271,81 Lira

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 271,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 272 liradan, bin 791 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 812 liradan, 248 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252 liradan, bin 750 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 770 liradan, 875 liradan alınan Yarım Ziynet 885 liradan ve 438 liradan alınan Çeyrek Ziynet 443 liradan satıldı.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya´nın (OPEC+) üretimi günlük 500 bin varil daha azaltmasının resmi olarak açıklaması öncesinde geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.25 düşüşle 63.23 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.15 artışla 58.34 dolardan işlem görüyor.

Küresel ticaret gerginliklerinin artması yatırımcıları güvenli liman arayışına yönetirken, altın fiyatları haftayı artışla tamamlama yolunda.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.47 düşüşle 16.89 dolardan,

– altın, yüzde 0.33 düşüşle 1,478.4 dolardan,

– bakır, yüzde 0.32 artışla 2.672 dolardan,

– platin, yüzde 0.16 düşüşle 899.2 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.06 düşüşle 1,844.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 272 liraya, çeyrek altın 445 liraya, Cumhuriyet altını da 1,841 liraya geriledi.