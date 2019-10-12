Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altında hafta sonu fiyatları ne durumda?

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar haftasonu da en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

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ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 279,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,90 liradan, bin 843 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 864 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 801 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 821 liradan, 901 liradan alınan Yarım Ziynet 911 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satıldı.

Çeyrek Altın: 455 Lira

Yarım Altın: 911 Lira

Gram Altın: 279 Lira

ALTININ KAÇ AYAR OLDUĞU NASIL HESAPLANIR?

Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye’de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir.

24 ayar altın; arı ya da saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır).

22 ayarda gram başına 916 milyem (mg),

18 ayarda 750 milyem, 14 ayarda 583 milyem altın bulunur.