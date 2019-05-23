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Altın fiyatları durdurulamıyor! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Küresel ve ulusal ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını şekillendiriyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Türkiye ve ABD arasında yaşanan S-400 gerilimi ve Çin ile ABD arasındaki ticari gerginlik doların ve altının yükselmesine neden oluyor. İşte 23 Mayıs güncel altın fiyatları...

17:47 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları durdurulamıyor! Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,28 artışla 253,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 413,00 lira, Cumhuriyet altını 1.690,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,28 yükselişle 253,40 liradan işlem gördü.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ GERGİNLİK ARTIYOR

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD´nin “ticaret gerginliklerini tırmandırdığına” ve “hatalı uygulamalarla” kendi yasalarını ihlal ederek şirketlere yaptırımlar uyguladığına dikkat çekildi. Bakanlık açıklamasında, net olarak belirtilmese de, ABD’nin “hatalı uygulamalarını düzeltmesi gerektiğine” işaret edildi ve Çin’in belirli konularda taviz vermeyeceği vurgulandı. Açıklamada, Çin’in, ABD’nin hedeflediği firmalarını korumak yeterli olduğunu ve gerekli ek önlemlerin alınacağı belirtildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AJANSLAR

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Son güncelleme: android-time 17:49 23.05.2019
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