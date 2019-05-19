Altın fiyatları yönünü değiştirdi! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonu yönünü değiştirdi. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 0,28 azalışla 249,2 liradan tamamladı. Gram altın bugün de düşüş göstererek 248,7 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 19 Mayıs güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 248,7 lira

Çeyrek altın: 410 lira

Cumhuriyet altını: 1.674 lira

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ALTININ KİLOGRAM FİYATI ARTTI

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 253 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 252 bin 100 lira, en yüksek 254 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 253 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 142 milyon 810 bin 548,99 lira, işlem miktarı ise 566,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 145 milyon 875 bin 821,31 lira oldu.