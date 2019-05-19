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Altın fiyatları yönünü değiştirdi! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları düşüşe geçti. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet altını 1.662 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 249,2 liradan işlem gördü. Gram altın bugün ise 248,7 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 19 Mayıs altın fiyatları...

10:09 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yönünü değiştirdi! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonu yönünü değiştirdi. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 0,28 azalışla 249,2 liradan tamamladı. Gram altın bugün de düşüş göstererek 248,7 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 19 Mayıs güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 248,7 lira

Çeyrek altın: 410 lira

Cumhuriyet altını: 1.674 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTININ KİLOGRAM FİYATI ARTTI

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 253 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 252 bin 100 lira, en yüksek 254 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 253 bin liradan tamamladı.  KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 142 milyon 810 bin 548,99 lira, işlem miktarı ise 566,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 145 milyon 875 bin 821,31 lira oldu.

 

Son güncelleme: android-time 10:45 19.05.2019
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