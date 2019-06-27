Altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatları ne kadar düştü? İşte altında son durum…

Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor, birçok vatandaş altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşleri ilgiyle takip ediyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altın ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 261,6 liradan tamamladı. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 27 Haziran güncel altın fiyatları…

27 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 260,9 lira

Çeyrek altın: 431 lira

Cumhuriyet altını: 1.758 lira

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Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,30 azalışla 1.403,40 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Analistler bugün Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını bildiren analistler, teknik açıdan gram altında 258 liranın destek 265 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ALTIN FİYATLARI 6 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Altın fiyatları euro karşısında altı yılın zirvesine yükseldikten sonra, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) Temmuz ayında faiz indirimi beklentilerine paralel olarak düştü. St Louis Fed Başkanı James Bullard, Temmuz ayında 50 baz puan’lık bir faiz indiriminin “aşırıya kaçmak”olacağını söylerken, Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in “kısa vadeli politik baskılardan” etkilenmediğini belirtti.Gelişmeler etkisiyle, altın yüzde 1.36 düşüşle 1,404.09 dolara, gümüş yüzde 0.63 düşüşle 15.28 dolara, paladyum yüzde 0.31 düşüşle 1,534.9 dolara ve platin yüzde 0.37 düşüşle 806.74 dolara geriledi.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.