Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? İşte 16 Mart güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Geleneksel bir yatırım aracı olan altın yurdumuzda birçok kişi tarafından biriktirmek amacıyla tercih ediliyor. Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz gün piyasalar kapanırken serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 229,50 lira oldu. İşte altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

İstanbul Kapalıçarşı’da 229,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,50 liradan, bin 511 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 532 liradan, 209 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213 liradan, bin 477 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 497 liradan, 738 liradan alınan Yarım Ziynet 748 liradan ve 369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satıldı.

KÜRESEL PİYASALARDA HANGİ GELİŞMELER VAR?

Petrol fiyatları, Venezuela ve İran´ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar ve ABD stoklarındaki artış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) üretim kısıntılarının yılın ilk çeyreğinde küresel petrol tedariğinde bir açığa sebep olacağı endişeleriyle yılın en yüksek düzeyinden çekildi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.92 düşüşle 66.61 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.72 düşüşle 58.19 dolardan işlem görüyor.

Rusya´nın geçici olarak değerli metal hurdaları ihracatını geçici olarak durduracağı haberleri etkisiyle paladyum fiyatları yeni rekor düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.28 artışla 15.365 dolardan,

– altın, yüzde 0.76 artışla 1,305 dolardan,

– bakır, yüzde 0.62 artışla 2.9095 dolardan,

– platin, yüzde 0.65 artışla 832.5 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.06 artışla 1,515.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 374 liraya, Cumhuriyet altını da 1,540 liraya döndü.