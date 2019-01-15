Dalgalanma sonrası 15 Ocak çeyrek ve gram fiyatları… Altın fiyatları kaç lira oldu?

Ocak ayına sakin başlayan altın fiyatları geçtiğimiz gün hızlı bir dalgalanma yaşasa da önceki seviyelerine çekildi. Bugün gram altın 226 lira bandında ilerliyor. Altın fiyatları, Fed´in faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ve Çin´de görülen riskli varlıklara yatırım iştahının canlanmasıyla Pazartesi günü düzeyine yakın değerden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında dün yaşanan hızlı yükseliş ardından düşüşe döndü ve altın fiyatları geçtiğimiz haftanın rakamlarına yaklaştı. Küresel piyasalardaki gelişmeler de altın fiyatlarını etkiledi. İşte 15 Ocak güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…

15 OCAK ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 225,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226 liradan, bin 488 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 509 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 454 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 474 liradan, 727 liradan alınan Yarım Ziynet 737 liradan ve 364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satılıyor.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASAYI ETKİLEDİ

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.47 artışla 59.86 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.54 artışla 51.29 dolardan işlem görüyor. HSBC, Brent petrolü için 2019 yılı ortalama fiyat beklentisini 16 dolar düşürdü. “Global ekonomi için görünüm oldukça belirsiz olmaya devam ediyor” değerlendirmesini yapan HSBC, ABD’nin artar üretimi ve talep görünümündeki belirsizlik nedenile Brent petrolü için 2019 ortalama fiyat tahminini 64 dolar/varile indirdi.

Altın fiyatları, Fed´in faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ve Çin´de görülen riskli varlıklara yatırım iştahının canlanmasıyla Pazartesi günü düzeyine yakın değerden işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.28 artışla 15.73 dolardan,

– altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,291 dolardan,

– bakır, yüzde 0.68 artışla 2.653 dolardan,

– platin, yüzde 0.74 artışla 808.4 dolardan

– paladyum da yüzde 0.42 artışla 1,287.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 373 liraya, Cumhuriyet altını da 1,535 liraya döndü.