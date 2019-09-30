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Altın fiyatları ne durumda? Gram ve çeyrek altında 30 Eylül güncel fiyatlar…

30 Eylül Pazartesi sabahı altın fiyatları yine en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Altının gram fiyatı 272 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatları...

08:13 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları ne durumda? Gram ve çeyrek altında 30 Eylül güncel fiyatlar…

Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları ülke ve dünya gündemine göre sıkça değiştiği için alman isteyenler başta çeyrek altın fiyatı ne kadar olmak üzere, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor.

ALTIN FİYATLARI 30 EYLÜL

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 272 lira

Çeyrek altın: 444,66 lira

Cumhuriyet altını: 1.830 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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