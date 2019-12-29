Altın fiyatları yükseliyor! İşte çeyrek ve gram altın fiyatında son durum…

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Bu hafta yatırımcısına kazandıran altın fiyatlarında son durum haberimizde. Haftanın kapanışında serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289,50 lira oldu.

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı’da 288,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 289,50 liradan, bin 907 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 928 liradan, 264 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 268 liradan, bin 863 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 883 liradan, 932 liradan alınan Yarım Ziynet 942 liradan ve 466 liradan alınan Çeyrek Ziynet 471 liradan satıldı.



EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

BIST 100 endeksi, en yüksek 114.534,80, en düşük 111.266,20 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,25 artışla 113.683,61 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,41 artışla 289,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 değer kazancıyla 1.928,00 lira oldu. Geçen hafta 460,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 471,00 liraya yükseldi.

Bu hafta dolar yüzde 0,32 değer kazanarak 5,9580 liraya, avro da yüzde 0,91 artarak 6,6460 liraya çıktı.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,40, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile hisse senedi fonları oldu.