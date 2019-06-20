Altın fiyatlarında artış trendine girdi! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında artış devam ediyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı, dün günü yüzde 0,12 artışla 252 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 256,3 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Haziran güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 256,3 lira

Çeyrek altın: 423 lira

Cumhuriyet altını: 1.725 lira

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Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1378,6 dolardan işlem görüyor.

FED BAŞKANIN DEĞERLENDİRMELERİ ALTIN ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında İngiltere'de enflasyon ve ABD'de haftalık mortgage başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler teknik açıdan gram altında 250 liranın destek 255 liranı ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.