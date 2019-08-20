Altın fiyatlarında bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (20.08.2019)

İstanbul Kapalıçarşı'da 277,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,50 liradan, bin 828 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 849 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 786 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 806 liradan, 893 liradan alınan Yarım Ziynet 903 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.

Analistler, Avro Bölgesinden gelen teşvik sinyalleriyle birlikte küresel ekonomide görece risk algısının azaldığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yol katedilmesi halinde altın fiyatlarında geri çekilmenin devam edebileceğini söyledi.

Teknik açıdan ons altında 1.492 doların destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 1.510 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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