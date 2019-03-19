Altın fiyatlarında son durum: İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Peki dün haftanın ilk gününe yükselişle başlayan altında bugün son durum ne? İşte 19 Mart Salı güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 19 MART

Gram altın: 229.8 lira

Çeyrek Altın: 379 lira

Tam altın: 1518

Cumhuriyet altını: 1547 lira

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

İstanbul Kapalıçarşı’da 229 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 229,20 liradan, bin 509 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 530 liradan, 209 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213 liradan, bin 475 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 495 liradan, 737 liradan alınan Yarım Ziynet 747 liradan ve 369 liradan alınan Çeyrek Ziynet 374 liradan satıldı.