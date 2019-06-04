Apple iOS 13’ü tanıttı

Apple iOS 13'ün ön gösterimini dün Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda yaptı. Apple'ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, “iOS 13, daha hızlı bir performansın yanı sıra Fotoğraflar ve Harita uygulamalarındaki zengin güncellemeler ve Apple ile Giriş Yapma gibi gizliliği koruyan özelliklerle her gün kullandığınız uygulamalara yeni özellikler getiriyor.” dedi ve şunları ekledi: “iPhone'un sunduğu yenilikleri müşteriler bu sonbaharda deneyimleyeceği için heyecanlıyız ve Koyu Mod'da her şeyin ne kadar muhteşem göründüğünü görmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

iOS 13'te neler olacak?

iPhone Koyu Mod: Loş ışıkta sistem genelinde ve tüm özgün uygulamalarda çalışan yeni bir koyu renk düzeni. Koyu Mod, üçüncü taraf geliştiriciler tarafından kendi uygulamalarına entegre edilebiliyor ve güneş battığında veya belirli bir zamanda otomatik olarak açılmak üzere programlanabiliyor.

Akıllı fotoğraflar: Cihaz üzerinde yapay öğrenmeyi kullanan Fotoğraflar uygulaması, son bir gün, ay veya yılın önemli etkinliklerini göstermek için fotoğraf yığınını ve benzer fotoğrafları otomatik olarak gizleyerek, tüm arşivi en iyi görselleri ön çıkaracak şekilde düzenliyor.

Yeni portre modu: iOS 13 ile, doğrudan Kamera uygulamasında Portre Işığı ayarlarıyla gözleri netleştirmek ve yüz hatlarının parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlamak için ışık yakınlaştırılabiliyor veya incelikli ve zarif bir görünüm yaratmak için uzaklaştırılabiliyor. Yeni High-Key Mono efekti Portre modu fotoğrafları için etkileyici, tek renkli bir görünüm oluşturuyor.

Harita modu: Daha ayrıntılı arazi örtüsü Apple, temel haritayı yeniden oluşturmak için 4 milyon mil yol kat ettikten sonra, daha fazla yolu kapsayan, daha iyi yaya verileri ve daha kesin adresler ve daha ayrıntılı arazi örtüsü verileri sağlayan yeni bir Harita deneyimi sunuyor. Yeni Harita uygulaması şu anda belirli şehirler ve eyaletler için kullanabiliyor ve 2019 sonunda tüm ABD'de, 2020 yılında daha fazla ülke için kullanılmaya başlayacak.

Yeni temel harita ve yüksek çözünürlüklü 3D fotoğraflarla desteklenen yeni Look Around özelliği bir şehrin sokak düzeyindeki etkileyici görsellerini sorunsuz ve kusursuz geçişlerle sunuyor. iOS 13, Harita uygulamasına kullanıcıların favori restoranları, seyahat destinasyonlarını veya alışveriş mekanlarını arkadaşlarıyla kolayca paylaşması için Koleksiyonlar ve ev, iş, spor salonu veya okul gibi sık gidilen yerlere başlangıç ekranından tek bir dokunuşla yol tarifi için Favoriler gibi ek yeni özellikler getiriyor.