Arçelik’ten önemli satın alma

Arçelik, Bangladeş pazarına giriyor. Şirket, Bangladeş beyaz eşya pazarının en büyük perakende ağına sahip oyuncusu Singer Bangladesh'in çoğunluk hisselerini 75 milyon dolara almak üzere anlaştı. Şirket KAP’a yaptığı açıklamada, hisselerin Arçelik’in Hollanda’da kurulu bağlı ortaklığı Ardutch BV tarafından yine hollanda da kurulu Retail Holdings Asia BV’den alınacağını bildirdi.

EN GENİŞ PERAKENDE AĞI

Faaliyetlerine 1905 yılında başlayan merkezi Dakka'da bulunan Singer Bangladeş'in buzdolabından çamaşır makinesine, televizyondan klimaya geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Büyük ürün gruplarında pazarda ikinci sırada yer alan Singer Bangladesh, ülkenin en geniş perakende dağıtım ağına sahip. 1500'ün üzerinde çalışanı bulunan Singer Bangladesh'in 2018 cirosu yaklaşık 164 milyon dolar. Şirketin FAVÖK'ü yaklaşık 20 milyon dolar, net kârı ise yaklaşık 11 milyon dolar.

‘GÜÇLÜ VARLIK GÖSTERECEĞİZ’

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Türkiye ile Asya-Pasifik arasındaki, tarihsel olarak güçlü bir ekonomik koridor konumunda bulunan İpek Yolu üzerinde, küresel büyüme stratejimize uygun çok önemli bir adım daha attık” derken şöyle devam etti: “Ülkenin en tanınan markalarından olan Singer'in kullanım hakkına sahip Singer Bangladesh Limited'i satın alarak Bangladeş'te güçlü bir varlık göstereceğiz.Bangladeş dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında, orta ve uzun vadede de bu büyümenin daha da hızlanacağı tahmin ediliyor. Bangladeş pazarı, büyüyen orta sınıfı ve genç nüfusuyla çok büyük bir potansiyele sahip. Küresel ölçekteki teknoloji ve Ar-Ge kapasitemizi Singer Bangladesh'in pazardaki güçlü konumu ve marka algısı ile birleştirerek yerel pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştireceğiz.”

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu da “Asya-Pasifik bölgesi, sektörümüzde gelecek 10 yılda gerçekleşecek büyümenin itici gücü olacak. Singer Bangladesh büyük ekonomik potansiyel taşıyan Bangladeş pazarına girmek için önemli bir fırsat sunuyor. Köklü marka mirasına, geniş perakende ağına ve yetenekli bir yönetim ekibine sahip bir şirketi satın alıyoruz. Bu başarıların üzerine koyarak; üretim, satın alma, perakende ve ürün teknolojilerinde güçlü sinerjiler yaratacağımıza inanıyorum. Orta vadede, beyaz eşya sektörünün ana ürün gruplarında pazar lideri olmayı hedefliyoruz” dedi.

REUTERS- SOZCU.COM.TR