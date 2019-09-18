Bağlı kredi ödemenizi durdurabilirsiniz! (Ama çok kolay değil)

Aydın’da 14 ay içinde tamamlanma taahhüdü verilen evi, süresinde teslim edilmeyen ve müteahhidin yönlendirmesi ile kredi çektiği bankadan kredinin ödemelerinin durdurulması için dava açan kişinin talebi haklı bulunmuştu. Türkiye’de verilen süre içerisinde evi teslim edilmeyen çok sayıda mağdur var. Eğer bu mağdurların çektiği krediler ‘bağlı kredi’ ise yani ev aldığı firmanın anlaşmalı olduğu bankadan kredi kullanılmış ise durum iyi. Çünkü bu kredileri durdurma imkanınız var. Yine de her başvuran kredi ödemesini durduramıyor Avukat Seda Ayaz Aksoy, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Bu tür sözleşmeler ve ‘bağlı kredi’ye ilişkin davalar henüz çok yeni. Henüz içtihat oluşmamış durumda. Dolayısıyla istinafın verdiği bu karar, emsal olabilecek bir karar” diyor.

BANKA DA SORUMLUDUR

Firmanın yönlendirmesiyle kullanılan kredilerde yaşanan aksaklıktan bankaların da sorumlu olduğunu söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “6502 sayılı Tüketici kanununun 35. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, konut finansmanı kredisinin münhasıran belirli bir projeden konut satın alınmasına yönelik düzenlenmesi halinde kredi veren banka, kullandırdığı kredi miktarıyla sınırlı olmak kaydıyla tüketiciye karşı müteahhitle birlikte müteselsilen sorumludur.” dedi.

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FİNANSMAN KURULUŞLARI TÜKETİCİYE KARŞI SORUMLUDUR

Belirlenen süre içerisinde teslim edilmeyen konuttaki zararın finansman kuruluşlarından talep edilebileceğini belirten Ağaoğlu, “İnşaat firmasınca konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi halinde, tüketiciler konuttaki ayıpların da giderilmesini de bu şekilde bağlı kredi kullandıran bankadan talep edebilir. Ayrıca konut alımı dışındaki tüm tüketici kredilerinde de bağlı kredi kullanılması halinde satıcıların yanı sıra finansman kuruluşları da malın teslim tarihinden itibaren bir yıl süre ile tüketiciye karşı sorumludurlar” ifadelerini kullandı.

AVUKAT SÖBE: BANKA- ŞİRKET VE TÜKETİCİ ARASINDA ÜÇLÜ BİR İLİŞKİ KURULUR

Vatandaşın imzaladığı satış sözleşmesinde banka ile inşaat firması arasında bir ekonomik birlik varsa bu kredinin bağlı kredi olduğunu söyleyen Avukat Cenk Söbe, “Banka ile satış yapan şirket arasında bir işbirliği anlaşması mevcuttur ve tüketici krediyi bu anlaşma sonucu kullanır. Kredi veren banka açısından bu durum yeni müşteri kazanımını sağlamakta, şirket için ise alacağını garanti altına almayı sağlar.” dedi.

İLİŞKİNİN SONA ERMESİ DURUMUNDA KREDİ SÖZLEŞMESİ DE SONA ERER

Bağlı kredide banka-şirket-tüketici arasında üçlü ilişki kurulduğunu belirten Söbe, “Kanun da bu üçlü ilişkide tüketicinin korunması için 30.maddenin 3.fıkrasına “Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.” hükmünü eklemiştir. Buna göre; şirket ile tüketici arasındaki alım-satım ilişkisinin sona ermesi halinde bağlı kredi sözleşmesi de sona erer.” ifadelerini kullandı.

Kredi sözleşmesinin belirli şartlarla yapıldığını belirten Söbe, “Bağlı kredi belirli bir mal alınması ya da belirli bir satıcıyla sözleşme yapılması şartıyla kurulmaktadır ve satım/hizmet temini sözleşmesinin herhangi bir sebeple geçersiz olması ya da sona ermesi halinde, kredi sözleşmesi de sona erecektir.” ifadelerini kullandı.