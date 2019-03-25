Basılı yayınlarda KDV istinası esasları belirlendi

Resmi Gazete’nin 23 Ocak tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, taksitli satışlarda kur farkı da dahil toplam tutar üzerinden hesaplanan KDV, ürünün teslim anında beyan edilerek ödenecek.

Basılı yayınların tesliminde ve ithalinde uygulanacak KDV istisnası, boyama defterleri, yaprak testler, ciltli takvim, , katalog ve broşürler, elektronik kitaplar, süreli yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu tablet ve benzerleri için geçerli olmayacak.

İmalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, asgari 50 milyon lira sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019’da yüklenilen ve bu yılların altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilecek.

Bu kapsamda, 2017, 2018 ve 2019’da yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yılları sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin de izleyen yıl içinde iade edilmesi öngörülüyor.

Tebliğle, ilgili kanunla düzenlenen UEFA karşılaşmaları kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerde istisna uygulamasına da açıklık getirildi.

Buna göre, istisna çerçevesinde mal ve hizmet almak isteyen UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, uygulama kapsamında olduklarına yönelik bir yazı verilecek ve bu yazı satıcılara ibraz edilerek istisna uygulanması sağlanacak.

Bu çerçevede yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Tebliğle ayrıca, hasılat esaslı vergilendirme usulüne de açıklık getirildi.

Buna göre, hasılat esaslı vergilendirme usulünden yalnızca Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına alınan sektör ve meslek gruplarında yer alan mükellefler yararlanacak. Bu kapsamda vergilendirilmek isteyenler, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak bu usule geçmeyi talep edecekler.

Bu kapsamdaki mükellefler, söz konusu bildirimin tebliğ edildiği tarihi içine alan vergilendirme dönemini takip eden dönemden itibaren hesaplayacakları KDV'yi hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre aylık vergilendirme dönemleri itibarıyla beyan edecekler. Bu usule geçen mükellefler hasılat esasına geçtikleri dönemden itibaren iki yıl boyunca bu usulden çıkamayacak.

REUTERS