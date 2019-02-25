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Belediyelere memur alımları başladı! 2019 belediye personel alımının başvuru detayları belli oldu!

Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler belediyelere memur alımlarını da araştırıyor. Bir kaç belediye memur alacağını duyurdu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Senir Belediyesi ve Evreşe belediyeleri Zabıta Memuru, İtfaiye eri gibi kadrolara alımlar yapacak. İşte başvuru detayları...

11:56 -
Haberler Ekonomi
Belediyelere memur alımları başladı! 2019 belediye personel alımının başvuru detayları belli oldu!

Belediyeler yapacakları memur alımlarını duyurdu. Bir çok belediye yayımladığı memur alımı ilanı ile başvuru şartlarını da açıkladı. Peki hangi belediye kaç memur alacak?

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 387 MEMUR ALACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EVREŞE BELEDİYESİ MEMUR ALIMI İLAN DETAYLARI

SENİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI İLAN DETAYLARI

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Son güncelleme: android-time 13:39 25.02.2019
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