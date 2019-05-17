Beyaz saray duyurdu! 6 ay ertelendi

Beyaz Saray ithalat otomobil ve parçalarından gümrük vergisi alınması kararını 6 ay erteledi. Ancak açıklamada Trump’ın ithal otomobil ve parçaların ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı tespitini kabul ettiği belirtildi.

Trump’ın ithal otomobil ve parçaların ABD otomotiv sanayine zarar verip vermediğine yarına kadar karar vermesi gerekiyordu.

Trump, 180 gün süresince müzakere yürütmesi ve tespitlerini kendisine iletmesi için ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’i görevlendirdi. Lighthizer müzakerelerde herhangi bir anlaşmaya varamayacak olursa “önlem alınıp alınmaması ve alınacak önlemlerin niteliği” konusunda yine Trump karar verecek.

REUTERS