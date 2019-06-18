Boeing Paris Air Show’un ilk gününde sipariş alamadı

Havacılık danışma şirketi IBA.iQ’ya göre Boeing Paris Air Show’un ilk gününde hiç sipariş alamazken, rakibi Airbus 123 sipariş ve opsiyon aldı.

CNBC’ye konuşan Boeing CEO’su Dennis Muilenburg, firmanın Paris Air Show’a katılma sebebinin satış yapmak değil, 737 Max modelinin güvenilirliği konusunda müşterileri ve tedarikçilerine güven vermek olduğunu söyledi ve ekledi:

“Buradaki en önemli durum 737 Max’ın tamamen uçuşa güvenli hale geldiğinde yeniden havalanacağı.”

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Mart ayında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye giden Etiyopya Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 8 modelin düşerek 157 kişi hayatını kaybetmişti.

İLK ÇEYREK KÂRI YÜZDE 21 DÜŞMÜŞTÜ

Boeing 737 MAX uçuşlarının durdurulmasının ardından 2019 tahminlerini askıya almış ve net kârının yüzde 21 azaldığını açıklamıştı. Boeing, 737 MAX'e ilişkin sorunlar konusunda daha fazla netlik sağlandığında ileride yeni bir tahmin yayınlanacağını belirtmişti.

Nisan ayından yapılan açıklamada hisse başına net kârın geçen yılın birinci çeyreğindeki 3.64 dolardan 3.16 dolara gerilediği belirtilmişti.

DHA