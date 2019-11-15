Bütçe açığı belli oldu

Bütçe Ekim’de 14.9 milyar TL, 10 ayda 100.7 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Ekim’de ve Ocak-Ekim’de bütçe gerçekleşmeleri şöyle:

*Ekim 2018’de 5.4 milyar TL açık veren bütçe, 2019 Ekim’de 14.9 milyar TL açık verdi.

*Ekim 2018’de 1.2 milyar TL faiz dışı açık verilirken 2019 Ekim’de 8.1 milyar TL faiz dışı açık verildi.

*Bütçe gelirleri Ekim’de bir önceki yılın aynı ayına göre %5.2 artarak 65.4 milyar TL oldu.

*Bütçe giderleri Ekim’de %18.9 artarak 80.3 milyar TL oldu.

*2018 yılı Ocak Ekim döneminde 62.1 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 100.7 milyar TL açık verdi.

*2018 yılı Ocak Ekim’de 2.5 milyar TL faiz dışı fazla verilirken, 10 ayda 12.4 milyar TL faiz dışı açık verildi.

*10 aylık dönemde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %6.3 artarak 539.9 milyar TL oldu.

*10 ayda faiz hariç bütçe giderleri ise %20.6 artarak 731.6 milyar TL oldu. (REUTERS)