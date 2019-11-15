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Bütçe açığı belli oldu

Merkezi yönetim bütçesinde, ekim ayında 14,9 milyar lira, ocak-ekim döneminde ise 100,7 milyar lira açık kaydedildi. Bütçe açığı 2018 yılı Ocak Ekim döneminde 62.1 milyar TL olmuştu. Buna göre bütçe açığı ocak- ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 62 oranında artmış oldu.

11:38 -
Haberler Ekonomi
Bütçe açığı belli oldu

Bütçe Ekim’de 14.9 milyar TL, 10 ayda 100.7 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Ekim’de ve Ocak-Ekim’de bütçe gerçekleşmeleri şöyle:

*Ekim 2018’de 5.4 milyar TL açık veren bütçe, 2019 Ekim’de 14.9 milyar TL açık verdi.

*Ekim 2018’de 1.2 milyar TL faiz dışı açık verilirken 2019 Ekim’de 8.1 milyar TL faiz dışı açık verildi.

*Bütçe gelirleri Ekim’de bir önceki yılın aynı ayına göre %5.2 artarak 65.4 milyar TL oldu.

*Bütçe giderleri Ekim’de %18.9 artarak 80.3 milyar TL oldu.

*2018 yılı Ocak Ekim döneminde 62.1 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 100.7 milyar TL açık verdi.

*2018 yılı Ocak Ekim’de 2.5 milyar TL faiz dışı fazla verilirken, 10 ayda 12.4 milyar TL faiz dışı açık verildi.

*10 aylık dönemde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %6.3 artarak 539.9 milyar TL oldu.

*10 ayda faiz hariç bütçe giderleri ise %20.6 artarak 731.6 milyar TL oldu. (REUTERS)

faiz Maliye Bakanlığı
Son güncelleme: 11:47 15.11.2019
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