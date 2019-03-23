Bütçeye alkol satış cezaları ile destek

Bazı esnafa 2017 ve 2018 yıllarından dahi cezalar gönderiliyor. Geçen yıl da benzer şekilde tekellere cezalar gönderilmiş, esnaf buna büyük tepki göstermişti. Esnaf, akşam saat 10'dan sonra satış yapmadıkları halde haksız tutulan tutanaklarla bu cezaların kendilerine kesildiğini ifade ediyor. Tekel esnafı, binlerce cezanın son günlerde toptan kesilmesini bütçe açığına destek için yapılan bir adım olarak yorumluyor. Tekirdağ'da 3 ceza birden kesilen bir esnaf, “Dükkandaki malım 60-70 bin TL. Bana toplamda 115 bin TL ceza kesildi. Tamamen küçük esnafı bitirmeye çalışıyorlar” dedi.

CEZALAR HAKSIZ

Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş da haksız cezaların kesildiğini belirtirken, tekel ve alkol işi yaptıkları için devletin kendilerini üvey evlat olarak gördüğünü ifade etti. Kesilen cezaların son aylarda aşırı arttığına dikkat çeken Aybaş, “Kanıt olmadan, doğrudan içeri girip evrak istiyorlar. Tutanak tutuyorlar ve yazıyı görmek istediğimiz zaman da bize göstermiyorlar. ‘Mahkemede halledersiniz' diyorlar” diye konuştu. “Normalde içeride müşteri varken satış anında görüp, müşterinin imzalı beyanıyla ceza kesilmesi gerekiyor” diyen Aybaş, bunun yapılmadığını ve doğrudan ceza kesildiğini söyledi. Aybaş, cezaları mahkemeye götürdüklerinde de sonuç alamadıklarını kaydetti.

‘HER TEKEL BAYİSİ BU CEZAYI TADACAKTIR’

167 bin ruhsatlı tekel bayi olduğunu belirten Aybaş, “Her canlı ölümü tadacaktır sözü var ya, her tekel bayisi bu cezayı tadacaktır. Günde en kötü 100 bayiye bu cezalar kesiliyor. Bir gün içinde 2 kez ceza yiyen bayi bile var” dedi. Küçük illerde asayiş sağlanamadığı gerekçesiyle ruhsat verilmediğini, insanların bezdirildiğini kaydeden Aybaş, şöyle konuştu: “Biz Türkiye'de en çok vergi veren esnaf grubuyuz. Alkol satış saatlerinin de yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Satış saatleri 10'dan 12'ye çıkarılsın, biz de dükkanımızı kapatıp gidelim. Turizm bölgelerinde yazın hava 9.5'ta kararıyor. Saat 10 oldu diye turiste satış yapamıyorsun.”