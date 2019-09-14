Büyükşehir başkanlarının Whatsapp grubuna ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta içi Beştepe'de 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ağırladı. Toplantıda büyük kentlerin önemli sorunları konuşulurken toplantı çıkışında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanların yer aldığı bir Whatsapp grubu kurulacağını söyledi. Bu grupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olacağı belirtildi.

Türk-İnternet.com'dan Fusun Nebil'in yazısına göre Whatsapp grubu kurulması genelgesi Cumhurbaşkanlığı'nın geçen temmuz ayında yayımladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi ile çelişiyor çünkü söz konusu genelge de yerli ve milli iletişim teknolojilerinin mesajlaşmada kullanılması gerektiği belirtiliyordu.

İşte Nebil'in yazısının ilgili bölümü:

Oysa Cumhurbaşkanlığı BİGG Genelgesinde, merkezi ve yerel yönetimler için getirilen ve bu duruma aykırı olarak şöyle bir madde var.

Madde 6 – Sosyal medya ve haberleşme uygulamalarına ait yerli uygulamaların kullanımı tercih edilecektir. Ama yetmez, büyükşehir belediye başkanları kendi aralarındaki bu Whatsapp mesajlaşma yazılımında acaba hiç mi, gizli bir şey konuşmayacaklar?? Bakın gizliliğe dair de şu maddeler var;

Madde 2 – Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler, kurumların kendi özel sistemleri veya kurum kontrolündeki yerli hizmet sağlayıcılar hariç bulut depolama hizmetlerinde saklanmayacaktır.

Madde 4 – Mevzuatta kodlu veya kriptolu haberleşmeye yetkilendirilmiş kurumlar tarafından geliştirilen yerli mobil uygulamalar hariç olmak üzere, mobil uygulamalar üzerinden, gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmayacaktır.

Madde 5 – Sosyal medya üzerinden gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmayacaktır.

CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ: ERDOĞAN WHATSAPP DEMEDİ

Nebil’in yazısı şöyle devam ediyor: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ise yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanlarının toplantısı sırasında “Whatsapp” kelimesi geçmediğini, “Whatsapp”ın açıklamayı yapan büyükşehir belediye başkanının kendi yorumu olduğunu söylediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Whatsapp demediğini ilettiler. Sadece bir grup kurulması gerektiği konuşulmuş.