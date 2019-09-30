Careem’de hedef kaptanlarla sürekli iletişim

Türkiye'deki faaliyetlerine İstanbul’dan başlayan ve yakın gelecekte başka şehirlere de hizmet vermeyi amaçlayan Careem, operasyon merkezi ile kaptanlara eğitim vermeyi, haftalık buluşmalar düzenleyerek kaptanların taleplerini dinlemeyi, kaptanları desteklemeyi ve her biriyle yakın bir çalışma içinde olabilmeyi amaçlıyor.

OPERASYON MERKEZİ BÜTÜN TAKSİ CAMİASINA AÇIK

Operasyon merkezini kaptanların deneyimlerini paylaşmaları için kurduklarını vurgulayan Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, “Biz sadece sektöre yatırım yapmıyoruz, insanların yaşam ve çalışma şekillerini de değiştiriyoruz. Operasyon merkezi bütün taksi camiasına açık. Tüm kaptanların günün her saatinde rahatlıkla merkezimize uğramalarını bekliyoruz ve ziyaretlerinden memnun oluyoruz. Eğitimlerde kaptanlara müşteri memnuniyetiyle ilgili teknikleri ve uygulamamızın nasıl kullanılacağını öğretiyoruz. Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için gereken konularda bilgilendirmeler yapıyoruz. Şu anda platformumuzda bulunan taksilerle birlikte işlerimizin büyüdüğünü ve müşterilerimizin Türkiye'deki yeni girişimimizden yararlandığını görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye'ye yatırım yapmaya, müşterilerimize en iyi ulaşım araçlarını sunmaya ve kaptanlarımız da işlerinden tatmin olmalarını sağlamaya büyük bir heyecanla devam ediyoruz.” dedi.

Kaptanların Careem faaliyetlerinin belkemiğini oluşturduğunu aktaran Manna, “Kaptanlara maddi destek vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Kaptanların müşterilere en iyi hizmeti sunabilmesi için direksiyon başında mutlu olmaları gerekiyor. Oluşturduğumuz bonus ve ödüller üzerinden bir dizi teşvik sunarak kaptanlarımızı kutluyoruz, onların deneyimlerini zenginleştirmeyi ve motivasyonlarını artırmayı amaçlıyoruz. En iyi performans gösteren kaptanlarla etkinlikler ve geri bildirim almak adına çeşitli toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantılarda kaptanlarımız da fikirlerini ve deneyimlerini bizler ile paylaşıyor. Kaptanlarımız için yeni programlar başlatmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan kaptan adaylarını Careem’in kadrosunda yer almaları için davet ediyoruz.” dedi.

KAPTANLARIN PERFORMANSINA ANLIK, GÜNLÜK VE HAFTALIK TAKİP

Hem müşteri hizmetinde kaliteyi arttırmak, hem de kaptanlara destek olmak adına eğitimlerinin sürekli olarak devam ettiğini vurgulayan Manna, “Eğitimlerde kaptanlara müşteri memnuniyetiyle ilgili teknikleri ve uygulamamızın nasıl kullanılacağını öğretiyoruz. Müşterilere hizmet vermeye başlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine detaylı bilgilendirmeler yapıyoruz ve Careem ailesine yeni katılan kaptanlarımızın performanslarını anlık, günlük ve haftalık olarak takip ediyoruz. Kayıt olan kaptanlarımızın operasyon merkezi ziyaretlerinde araç kontrollerini yapıyor, bu konuda en düzgün filoyu oluşturmak ve özenle seçtiğimiz kaptan ve araçları yolcularımız ile buluşturuyoruz.” diye konuştu.