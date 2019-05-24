Careem’den ücretsiz yolculuk fırsatı

Türkiye’deki faaliyetlerine 3 yıl önce başlayan ve bir süredir sadece ticari taksiler aracılığı ile faaliyetlerine devam eden Ortadoğulu araç çağırma devi Careem kullanıcılar için ödül programı uygulamasına devam ediyor. Careem’in Türkiye’de ticari taksiler aracılığı ile sürdürülebilir ulaşım olanakları sunduğunu belirten Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, kullanıcılar açısından da yeni avantajlar sağladıklarını ve herkesin bundan faydalanmasını istediklerini kaydetti.

TOPLUMSAL AMAÇLAR İÇİN DE KULLANILABİLECEK

Careem ile yolculuk yapınca bir sonraki yolculuklarda kullanılmak üzere puanlar toplanabildiğini ifade eden Manna, bunun yanında biriken puanların toplumsal amaçlar için de kullanabileceğini belirtti. Manna, şöyle devam etti: “Müşteri Sadakat Programımız kapsamında müşteriler Careem'i her kullandıklarında otomatik olarak ödül puanları kazanıyor. Kullanıcılar bu puanları ücretsiz yolculuk yapmak için kullanacakları kredilere dönüştürebiliyor. Sadakat programımıza yerel girişimler ekleyerek müşterilerin kazandıkları puanları hayır kuruluşlarına bağış için de kullanabilmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz.”

Türkiye'de Careem kullanıcılarının her 1 liralık yolculuk için yaklaşık 12 puan kazanacaklarını söyleyen Manna, 1 ay içerisinde 15 Careem yolculuğu sonrasında Gold statüsü kazanarak her yolculukta yüzde 50 fazla puanın yanında, çeşitli kanallarda öncelikli destek ve özel hediyeler gibi ekstra kazançlar elde edebileceklerini kaydetti. Gold statüsü aktif hale geldiği zaman, kazanıldığı ay ve sonraki iki ay boyunca aktif kalıyor. Kullanıcıların bu süre dolmadan önce yeniden 15 yolculuk tamamlaması Gold statüsünü sürdürmek için yeterli oluyor.