23 Mart güncel gram altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı zirvede!

Altın fiyatları ekonomi gündeminin merak edilenleri arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle gram ve çeyrek altındaki anlık değişimler merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,36 değer kaybederken, dolar yüzde 2,78, avro yüzde 2,35 ve 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,57 değer kazandı. Çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde.

23 MART ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 237,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 237,70 liradan, bin 565 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 586 liradan, 216,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220,50 liradan, bin 530 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 550 liradan, 765 liradan alınan Yarım Ziynet 775 liradan ve 382 liradan alınan Çeyrek Ziynet 387 liradan satılıyor.



EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.34 düşüşle 68.27 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.15 düşüşle 60.14 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası´nın (Fed) faizleri sabit tutmasıyla üç haftanın zirvesine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.06 artışla 15.48 dolardan,

– altın, yüzde 0.78 artışla 1,311.9 dolardan,

– bakır, yüzde 0.17 artışla 2.926 dolardan,

– platin, yüzde 1.71 artışla 874.3 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.53 artışla 1,568 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 230 liraya, çeyrek altın 377 liraya, Cumhuriyet altını da 1,557 liraya döndü.