Çeyrek altın ne kadar oldu? (13.03.2019)

Yaz mevsiminin yaklaşması, uzmanların altın fiyatlarının ilerleyen günlerde yükselişine devam edeceğini öngörmesi sonucunda, vatandaşlar ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte 13 Mart güncel altın fiyatları....