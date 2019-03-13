Çeyrek altın ne kadar oldu? (13.03.2019)

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeler araştırılıyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,83 artışla 229,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 375,00 lira, Cumhuriyet altını 1.534,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,83 yükselişle 229,80 liradan işlem gördü.
BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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